Nach Abpfiff ging es in Hütteldorf rund: Die Fans fordern jetzt ein Köpferollen! 90 Minuten peitschten die Fans Rapid nach vorne – nach Abpfiff entluden sich alle Emotionen auf den Rängen. Vereinzelnde wütende Anhänger stürmten auf das Feld, wurden von der Security zu Boden gebracht.

Der Block West forderte lautstark das Aus von Geschäftsführer Christoph Peschek und von Präsident Martin Bruckner, die Mannschaft wurde unter den Rufen von „Wir haben die Schnauze voll“ mit einem gellenden Pfeifkonzert in die Kabine geschickt. Das Pulverfass Hütteldorf explodiert.

Einige Mannen aus der Fan-Szene stürmten in Richtung Haupttribüne, hatten die Präsidenten-Loge als Ziel ausgemacht. Security und Polizei rückten aus. Nach minutenlangen Diskussionen bekamen die Sicherheitsleute die Situation in Griff.

Uneasy scenes in Vienna as Rapid are dumped out of Europa Conference League in the qualifying round by little tiny Vaduz from Lichtenstein. Ultras standing outside the director's(?) box while riot police roll onto the pitch. Cooler heads seem to have prevailed for now. pic.twitter.com/K2jIQ3OezL