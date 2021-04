Rapid-Knipser Fountas beendet seine Torflaute mit einem Traumtor gegen WAC und könnte pünktlich zur Meisterrunde zum Leistungsgarant für Grün-Weiß werden.

Die On-Off Beziehung zwischen Rapid-Stürmer Taxiarchis Fountas und den Hütteldorfern nimmt zum Auftakt der Meisterrunde eine romantische Wendung. Nach den Wechselspekulationen im Sommer, der Spuckattacke beim Testspiel gegen die Admira und die seit Oktober anhaltende Torflaute des Griechen, scheinen nun die Wogen geglättet und der Grieche zeigt sich von seiner besten Seite im Grün-Weißen-Dress. Der 25-jährige Grieche ist da, wenn Rapid ihn am dringendsten braucht.

"Seine Auferstehung - der erhoffte Meisterpush"

Fountas gelingt bei dem 8:1 Sieg der Hütteldorfer über WAC ein Triplepack und führt Rapid zum höchsten Bundesliga-Sieg seit 13 Jahren. "Er hat erkannt, dass er jetzt Leistung bringen muss und mit seinen Eskapaden rundherum aufhört. Seine Auferstehung könnte den Rapidlern den erhofften Meisterpush geben.", so Sky-Experte Marc Janko. Der historische 8:1 Sieg über die Wolfsberger gibt Selbstvertrauen für den Meisterfight mit Salzburg.

Fountas selbst zeigt sich bescheiden und ganz im Sinne des Teamwork: "Ein guter Beginn für unsere Mannschaft. Drei Punkte sind sehr wichtig. Ich will im nächsten Spiel so weitermachen und auch wieder drei Punkte holen. Für mich ist es sehr gut und ich will das nächste und übernächste Spiel auch wieder so spielen und jedes Spiel gewinnen. Alle zusammen, wir sind alle eine Mannschaft. Jetzt sind alle glücklich und lachen. Ich will dieses Jahr mit Rapid Meister werden.“

So erbarmungslos, wie sich Rapid gegen WAC gezeigt hat, sind sie eine ernsthafte Gefahr für Salzburg. Nur vier Punkte trennen die Hütteldorfer von den Bullen. In Hinblick auf acht verbleibenden Spielen, und dem Osterwunder - der Auferstehung vom Sorgenkind Fountas - scheint die Meisterschaft zum greifen nah.