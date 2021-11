Ist Kühbauer noch der richtige Trainer für Rapid?

Läuft die Zeit von Trainer Didi Kühbauer bei Rapid ab? Ist der Ex-Profi noch der richtige Mann an der Seitenlinie der Hütteldorfer? oe24 will es von Ihnen wissen - Stimmen Sie jetzt ab!

In der Vorsaison noch Vizemeister hinter Salzburg, findet sich Rapid in der aktuellen Spielzeit im Tabellen-Niemandsland wieder. Platz sieben und ganze 22 Punkte Rückstand auf die "Bullen" sind die bittere Realität, für die Trainer Didi Kühbauer letztendlich gerade stehen muss. An Ergebnissen wird man schließlich gemessen - das ist die unangenehme Wahrheit - und diese zeigen bei den Hütteldorfern momentan einen gefährlichen Abwärtstrend.

Die jüngste 1:4-Niederlage gegen den WAC und die 1:3-Pleite bei Dinamo Zagreb nur drei Tage zuvor in der Europa League, bieten weiteren Zündstoff für eine Trainerdiskussion.

Letzter in Euro-League-Gruppe

"Das Auftreten war mehr als enttäuschend, beschämend. Das ist nicht das, was man bei Rapid sehen will", wütete Trainer Kühbauer nach dem Gastspiel im Lavanttal. Die fehlende Konstanz im Spiel der Hütteldorfer bereitet den Spielern ebenso Sorge: "Wir schaffen es nicht, mehrere gute Spiele auf den Platz zu bringen", so Außenbahnspieler Thorsten Schick.

Doch auch auf der internationalen Bühne läuft es nicht rund. Nach der Pleite in Zagreb ist Grün-Weiß Letzter. Drei Punkte fehlen auf den Aufstiegsplatz. Das Aus in der Gruppenphase droht, für Kühbauer wird die Luft immer dünner.

Prallgefülltes Rapid-Lazarett

Weiters bereitet die lange Verletztenliste Sorgen. Richard Strebinger, Leo Greiml, Kevin Wimmer oder Dejan Petrovic sind nur einige der Spieler, die dem Trainer aktuell nicht zur Verfügung stehen. In der Länderspielpause hofft man auf Entlastung. Danach muss die Wende um jeden Preis her. Am 20. November geht es in der Liga gegen Altach weiter, am 25. wartet in der Europa League der Premier-League-Dritte West Ham. "Da müssen wir ein anderes Gesicht zeigen", sagt Schick. Ansonsten wird man in Hütteldorf womöglich gezwungen sein die Reißleine zu ziehen.