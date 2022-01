Rapid könnte ihr Top-Stürmer abhanden kommen. Ercan Kara soll Interesse aus dem Ausland geweckt haben.

Die Zukunft von Rapid-Stürmer Ercan Kara ist weiter eine Ungewisse. Der Top-Torjäger besitzt nur noch einen Vertrag bis zum Sommer 2022, könnte danach ablösefrei den Verein verlassen. Für Kara gibt es mehrere Möglichkeiten. Mehrere Vereine aus der französischen Ligue 1 wird ein Interesse an den Diensten Karas nachgesagt. Die Vereine St. Etienne und der FC Nantes sollen besonders um den Österreicher buhlen.

Doch auch ein Wechsel in die amerikanische MLS steht im Raum. US-Medien berichten, Philadelphia Union ist an Kara dran. Das Team des deutschen Ernst Tanner möchte Kara in die Staaten locken. Doch auch der SK Rapid ist noch im Rennen um eine Vertragsverlängerung mit dem Stürmerstar.