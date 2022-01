Rapid hebt zum Belek-Trainingslager ab

Raus aus Hütteldorf - ab nach Belek! Rapid begibt sich auf die Reise zum Trainingslager in die Türkei.

Mit rund 30 Spielern, aber ohne Chelsea-Leihgabe Thierno Ballo ist der SK Rapid am Samstag ins Trainingslager nach Belek (Türkei) aufgebrochen. Der 20-jährige Offensivspieler werde "bis auf Weiteres bei der zweiten Mannschaft trainieren", teilte der Fußball-Bundesligist ohne Angabe von näheren Gründen mit. ÖFB-U21-Teamspieler Ballo, im vergangenen Sommer-Transferfenster von Chelseas U23-Team ausgeliehen, kam bei Rapid bisher nur auf 580 Spielminuten (kein Tor).

Anders ist es bei Rückkehrer Yusuf Demir. Der 18-jährige ist nach einem Jahr beim FC Barcelona bei seinem Stammverein in Hütteldorf zurück und fliegt gemeinsam mit der Mannschaft in die Türkei. Der Leihvertrag mit den Katalanen wurde beendet, zugleich verlängerte Rapid den Kontrakt mit dem Offensivmann bis Ende der Saison 2023/24.

© Gepa "Grün-Weiße" Vorfreude: Yusuf Demir (li.), Taxi Fountas und Kevin Wimmer am Wiener Flughafen.

Von anderen Perspektivspielern will sich Trainer Ferdinand Feldhofer jedenfalls noch ein genaues Bild machen. "Eine gute Gelegenheit, um Luft bei den Profis zu schnuppern! Auch verletzte bzw. rekonvaleszente Spieler sind mit dabei, selbst jene, deren Comeback noch in relativ weiter Ferne liegt", wurde Feldhofer vom Club zitiert. Drei Testspiele - gegen Cracovia (19. Jänner), Pogon Stettin und Teplice (jeweils 22. Jänner) - haben die Hütteldorfer in der Türkei geplant.