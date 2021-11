Rapid-Heimspiel ohne West-Ham-Fans

Laut einem UEFA-Urteil sind offenbar keine West-Ham-Fans der Londoner beim Auswärtsmatch gegen Rapid erlaubt.

Die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission der UEFA hat am Montag eine Geldstrafe von insgesamt 34.500 Euro gegen West Ham United ausgesprochen. Europas Fußball-Kontinentalverband reagierte damit auf Randale von Fans des Premier-League-Vereins im Europa-League-Match am 4. November bei KRC Genk (2:2). In der UEFA-Aussendung hieß es außerdem, dass West Ham seinen Anhängern für das nächste Europacup-Auswärtsspiel keine Tickets verkaufen dürfe.



Das würde bedeuten, dass Rapids Heimspiel gegen die Londoner am 25. November ohne West-Ham-Fans über die Bühne geht. Die Partie in Wien wurde von der UEFA nicht explizit erwähnt, von Rapid gab es zunächst keine Stellungnahme.