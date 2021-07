Rapid mit breiter Brust in Prag-Hit

Rapid richtet nach dem 6:0 gegen die Viktoria den Fokus schon auf Sparta Prag.

Die Pflicht ist erfüllt, Rapid steht nach einem souveränen 6:0 gegen die Wiener Viktoria in der 2. Runde des ÖFB-Cups. „In solchen Spielen können wir eigentlich nichts gewinnen, nur verlieren. Das 6:0 ist in Ordnung, das eine oder andere Tor mehr ­hätte ich auch genommen“, betonte Coach Didi Kühbauer nach dem gelungenen Saisonstart. Jetzt ist der Blick bereits nach vorne gerichtet: Am Dienstag wartet das für den Klub sportlich und wirtschaftlich so wichtige CL-Quali-Spiel gegen Sparta Prag.

»Wir müssen gegen Prag ans Limit gehen«

Das Hinspiel gegen den tschechischen Vizemeister steigt zu Hause (rund 15.000 Karten sind weg), das Rückspiel folgt eine Woche später in Prag. „Das wird ein ganz anderes Spiel als gegen die Viktoria“, ist sich Kühbauer bewusst. „Gegen Prag müssen wir am Limit sein.“

Für den Einzug in die Champions League müsste Rapid drei Quali-Runden überstehen. Nimmt man die Hürde Prag, wäre aber zumindest die Conference League und damit ein ­europäischer Herbst garantiert, hätte Rapid Planungssicherheit – und gute Argumente, die gefragten Maxi Ullmann und Ercan Kara in Hütteldorf zu behalten. „Bei einem Aufstieg hätten wir Klarheit, das würde unsere Karten nicht verschlechtern“, so Don Didi.

Knasmüllner: »Wollen daheim den Grundstein legen«

Zumindest bis Dienstag bleibt der Kader gleich, ansonsten gibt es Ärger mit Kühbauer. Der scherzte: „Wenn sich da jetzt was tun würde, kenne ich mich nicht mehr aus. Da gibt es ein ­Riesen-Veto von mir. Da würde ich reingrätschen – ganz ehrlich.“

Erstmals bauen kann er gegen Prag auf Robert Ljubicic, der national noch gesperrt ist. Die Marschrichtung ist klar: „Wir wollen daheim den Grundstein für den Aufstieg legen“, so Offensivstar Christoph Knasmüllner.