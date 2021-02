Rapid ist wieder da! Grün-Weiß muss unbedingt Trainer Kühbauer halten.

Der Sieg gegen den LASK hat ganz deutlich gezeigt: Es ist endgültig an der Zeit für eine Vertragsverlängerung mit Didi Kühbauer. Gestern war eine klare Handschrift des Trainers erkennbar. Es stand eine Mannschaft am Platz, die als Einheit agiert hat. Die Tugenden, die Rapid schon immer ausgemacht haben -Kampfgeist und Wille -sind wieder da. Auch die taktische Disziplin, die die Grün-Weißen derzeit an den Tag legen, fasziniert mich. Kühbauer betreibt w i rk l ich Eigenwerbung. Alles andere als eine Zukunft bei Rapid wäre verrückt.

Wir sind bereit und nehmen Kampf auf

Dass trotz des Fehlens von Schlüsselspielern wie Hofmann, Demir und Fountas ein Gegner wie der LASK in die Knie gezwungen werden kann, zeigt, dass bei Rapid derzeit jeder für jeden kämpft. Da kommt sogar Leader Salzburg ins Schwitzen. Vor dem direkten Duell hat Rapid jedenfalls klargemacht: Wir sind bereit und nehmen den Kampf auf!