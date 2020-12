Rapid: Nach Aus droht Spar-Kurs

Sportlich und finanziell tut Rapid das unnötige Aus in der Europa League extrem weh.

Die Enttäuschung war Rapid nach dem 2:2 gegen Molde ins Gesicht geschrieben: Nichts wurde es mit dem 3. Aufstieg in die K.-o.-Runde des Bewerbes, die Grün-Weißen müssen den Hut nehmen. "Die Enttäuschung ist enorm, wir wollten unbedingt weiterkommen und international überwintern", betont Flügelspieler Thorsten Schick. Der Aufstieg war laut Coach Didi Kühbauer durchaus in Reichweite: "Wir sind auf demselben Niveau wie Molde. Sie sind sicher keinen Deut besser als wir, aber sie haben es in den zwei Spielen besser gemacht als wir."

Fazit der Europa-League-Saison: "Wir haben es brav gemacht, aber brav ist international zu wenig."

Peschek: "Freuen uns im Moment über jeden Euro"

Nicht nur sportlich, auch wirtschaftlich tut Rapid der verpasste Aufstieg weh. Alleine ein Sieg gegen Molde hätte weitere 1,5 Millionen in die ohnehin schon leeren Kassen gespült. Geschäftsführer Christoph Peschek hatte vor der Partie betont: "Wir freuen uns in der momentanen Situation über jeden Euro."

Wegen der Corona-Situation ist die finanzielle Lage in Hütteldorf angespannt. Das vergangene Geschäftsjahr wurde mit einem Minus von knapp 200.000 Euro abgeschlossen, für 2020/21 rechnet Peschek im Worst Case mit einem Schaden in zweistelliger Millionenhöhe.

Wintertransferperiode wohl ohne Neuzugänge

Daher wird jetzt der Rotstift angesetzt: In der anstehenden Wintertransferzeit sind keine großen Investitionen zu erwarten, Abgänge nicht ausgeschlossen.

Bitte warten: Vertrags-Gespräche stehen hinten an "In Zeiten wie diesen ist alles sehr schwer, es geht ums Überleben. Viele Entscheidungen werden vielleicht erst kurz vor Schluss getroffen", betont Sportboss Zoki Barisic. Nicht nur wegen den verpassten Zusatz-Millionen aus der Europa League geht Rapid das Geld aus - ein Horror für die Kader-Planung zur kommenden Saison. Im Sommer laufen nicht nur der Vertrag von Trainer Didi Kühbauer, sondern auch jene von Kapitän Dejan Ljubicic, Mateo Barac, Mario Sonnleitner, Goalie Paul Gartler, Christoph Knasmüllner und Leih-Spieler Marcel Ritzmaier aus.

Philipp Scheichl