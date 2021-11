Rapid schließt Geschäftsjahr mit Gewinn ab

Der SK Rapid präsentiert seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2020/21 mit einem Gewinn von kanpp 0,7 Millionen Euro.

Laut einer Presseaussendung des österreichischen Bundesligist wurde zum zwölften Mal in den letzten vierzehn Saisonen ein positives Jahresergebnis – im Geschäftsjahr 2020/21 in der Höhe von rund 0,7 Millionen Euro – erzielt. Der Bericht enthält zudem einen Überblick über die Herausforderungen der Coronakrise sowie Einblicke in das neue SK Rapid Trainingszentrum.

Rapid-Spiele ein Zuschauermagnet

Die Pandemie hat den SK Rapid auch im Geschäftsjahr 2020/21 vor große Herausforderungen gestellt. Schließlich ist der SK Rapid Jahr für Jahr ein Zuschauermagnet – kein anderer Verein in Österreich erwirtschaftet so viel in Verbindung mit den Heimspieltagen; der Spieltag bildet eine Haupteinnahmequelle. Wo der Verein sonst durchschnittlich fast 20.000 BesucherInnen in seinem Stadion begrüßen durfte, war man plötzlich mit einschneidenden Kapazitätsbegrenzungen und Geisterspielen konfrontiert.

So konnte man in der gesamten Saison 2020/21 insgesamt nur 21.750 Fans im Allianz Stadion willkommen heißen. Insofern sind auch diese Beschränkungen nicht spurlos am SK Rapid vorüber gegangen. Der grün-weiße Geschäftsbericht blickt nun auf das erneut außergewöhnliche Jahr zurück.

"Rapid stabil durch die Krise geführt"

„Trotz der widrigen Umstände konnten wir das Geschäftsjahr durch wirksames Krisenmanagement und solides Wirtschaften, Flexibilität und Agilität sowie dem Zusammenhalt der gesamten Rapid-Gemeinschaft und toller sportlicher Erfolge finanziell positiv abschließen. Mit großem Einsatz und vorbildhaftem Teamgeist haben wir schnell und laufend vielfältige Maßnahmen getroffen, um den SK Rapid stabil durch die Krise zu führen und somit den Fortbestand unseres Herzensvereins zu sichern – denn dies war und ist die oberste Prämisse. Dazu kommt, dass wir über ein starkes Fundament verfügen und sehr sorgsam mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln umgehen“, so Geschäftsführer Wirtschaft, Christoph Peschek, zum wirtschaftlichen Rückblick.