Thorsten Schick zeigt im Anschluss vom Rapid-Sieg in Pasching die besorgnisserregenden Zustände der Gäste-Kabine.

Gesundheitsgefährdender Schimmel in der Rapid-Umkleide! Ob der LASK die Wiener ärgern wollte? Beim Topspiel der 15. Runde am Sonntag, stellen die Linzer den Gästen eine Kabine zur Verfügung, die nicht wirklich Bundesliga-tauglich ist.

Nach dem Verball-Zoff auf dem Platz, scheinen sich hier die Hütteldorfer einig zu sein.

Thorsten Schick teilte im Anschluss an den 2:1-Sieg in Pasching ein Foto in seiner Instagram-Story. Darin posiert er selbst mit einer FFP2-Maske ausgestattet vor einer Wand und zeigt auf große Flecken auf selbiger. Es dürfte sich wohl um Schimmel handeln.

Die Bildbeschreibung des Flügelflitzers spricht dafür: "Danke für die TOP Kabine. Zum Glück gibt es die Maskenpflicht." Ganz offensichtlich ist der erste Teil der Aussage ironisch gemeint. Die FFP2-Masken dienen eigentlich zum Schutz vor einer Corona-Infektion. Schick schützt sich damit in diesem Fall auch vor dem Einatmen von Schimmelpilz-Sporen. Ob die Linzer noch mit Konsequenzen seitens des ÖFB rechnen müssen, bleibt fraglich...