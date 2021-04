Rapid verlängert Vertrag mit Barisic

Nachdem Anfang April schon Coach Didi Kühbauer verlängerte, bleibt auch der Sportchef langfristig in Hütteldrof

Zoran Barsisic bleibt Rapid langfristig erhalten.Der 2022 auslaufende Kontrakt mit dem GeschäftsführerSport wurde bis inklusive der Saison 2023/24 verlängert.

"Zoran Barisic hat vom ersten Tag an mit großem Einsatz und höchster Professionalität seine Aufgaben erfüllt und viele Kritiker, die ihm diesen Job nicht zutrauten, Lügen gestraft. Er ist ein wesentlicher Faktor, dass es für uns nach den gerade sportlich so schwierigen Phasen in den Saisonen 2016/17 und 2018/19 wieder kontinuierlich bergauf geht. Zoki ist nicht nur ein echter Rapidler, sondern ein hervorragender Fachmann und vorbildlicher Teamplayer", sagt Präsident Martin Bruckner.

Barisic: "Ich bin stolz"

Auch Barisic selber zeigt sich glücklich: "Ich möchte mich bei Präsident Martin Bruckner und seinem Team für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken und bin stolz, dass ich diese wichtige Aufgabe bei meinem Herzensverein über den ursprünglichen Vertragszeitraum hinaus ausüben kann."

Erst Anfang April verlängerte Trainer Didi Kühbauer seinen Vertrag bis Sommer 2023.