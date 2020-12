Verhandelt Demir-Manager mit Barca?

Rapids Demir hat die Qual der Wahl wohin er wechseln möchte - Barcelona scheint unter den Kandidaten zu sein.

Ein einfacher Facebook-Eintrag bestätigt das Interesse des großen FC Barcelona an Yusuf Demir. Der Manager des Rapid-Jungstars postete in den sozialen Medien ein Selfie-Foto aus Barcelona mit einem Pulli mit dem Barca-Wappen auf der Brust. Dazu der Text: "Ready for meeting". Der Berater des 17-Jährigen hört sich an, was der Messi-Klub zu sagen hat. Ob die Verhandlungen bereits detailiert und konkret sind? Durchaus möglich. Wohl geht es aber zuerst einmal darum sich kennenzulernen, zu sehen was Demir in Barcelona erwarten würde.

Und Demirs Management hat die Qual der Wahl. Die Katalanen sind nicht der einzige Verein, der an dem Mittelfeldspieler dran ist. Manchester, Ajax, aber auch Red Bull Salzburg haben den Wiener am Radar.

Das Top-Talent ließ sein Können mehrfach aufblitzen, hatte im Herbst 17 Profi-Einsätze. Definitiv wird Demir diese Saison bei Rapid noch beenden, ein Wintertransfer steht nicht zur Debatte.