Wien Energie: Vertrag läuft aus, aktuell keine Gespräche

Deal mit der finanziell angeschlagenen Wien Energie läuft mit Saisonende aus.

Machtstreit in der Führungs-Ebene, sportliche Krise -und Sorge um den Hauptsponsor. In Hütteldorf kommt aktuell alles zusammen, sorgen die Finanzprobleme bei der Wien Energie für Kopfzerbrechen. Seit 2003 fungiert der Konzern als Hauptsponsor der Wiener, pumpte zig Millionen Euro in den Verein. Zuletzt einigte man sich auf eine Vertragsverlängerung, ohne damit an die Öffentlichkeit zu gehen.

Keine Gespräche. In der Regel beläuft sich der Deal auf zwei Saisonen. Heißt: Mit Ende dieser Spielzeit ist wohl Schluss. Geschäftsführer Christoph Peschek, der das nicht bestätigen will, sagte schon bei seiner Abschieds-Rede: "Auf meinen Nachfolger kommen mit Teuerung, Krieg und Inflation schwierige Aufgaben zu."

Die er jetzt nur übergangsweise übernehmen wird, bis der neue Geschäftsführer bestellt ist. Weil der aber erst der neue Präsident einstellen wird, zieht sich Pescheks Abschied hin. Etwaige Gespräche mit der Wiener Energie würde daher er führen. An ihn sei diesbezüglich aber niemand herangetreten. Vonseiten der Wien Energie heißt es auf Anfrage: "Es gibt aktuell keine Grundlage dafür, bestehende Sponsoringverträge zu verändern."