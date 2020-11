Wiener-Derby: Rapid-Fans würdigen Diego Maradona

Das Duell der beiden Erzrivalen Rapid und Austria muss vor leeren Zuschauerrängen stattfinden. Die Trauer vom Ableben der argentinischen Fußball-Legende Diego Armando Maradona zieht bis nach Hütteldorf. Im Vorfeld des 331. Wiener Derbys präsentieren die Rapid-Anhänger im Form eines Transparents ihr Mitgefühl.

"Descansa en paz Diego Armando Maradona - D10s para siempre!" Übersetzt: "Ruhe in Frieden, Diego Armando Maradona - Gott für immer!"

???? A message from the Rapid Ultras for the late Diego Maradona ????????



"Rest in peace Diego Maradona, forever a god!"#SCRFAK #WienerDerby pic.twitter.com/opZNe8vm4V