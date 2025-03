Rapid will Matchball um Meistergruppen-Ticket nutzen

Vor der letzten Runde vor der Punkteteilung könnten die Hütteldorfer am Sonntag (17 Uhr, live au Sky) mit einem Auswärts-Dreier bei Hartberg einen entscheidenden Schritt Richtung Top-6 machen.

Alles, was Sie über das Auswärtsspiel von SK Rapid bei TSV Hartberg am Sonntag (ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker) wissen müssen:

Der SK Rapid gewann in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga das erste Saisonduell mit dem TSV Egger Glas Hartberg (2:1 H). Damit wechselten sich in den letzten fünf Saisonen im ersten Duell dieser beiden Teams Sieg und Niederlage ständig ab (3 SCR, 2 HTB). Das zweite Saisonduell entschied in der vergangenen Saison der TSV Hartberg für sich (1:0 H), nachdem die Hütteldorfer in den ersten fünf BL-Saisonen im zweiten Saisonduell ungeschlagen geblieben sind (2S 3U).



Der TSV Egger Glas Hartberg gewann in der ADMIRAL Bundesliga nur zwei der neun Heimspiele gegen den SK Rapid (2U 5N). Einer dieser beiden Heimsiege gelang im November 2023 im zweiten Saisonduell (1:0 – Torschütze: Christoph Lang).



Der SK Rapid beendete in der 20. Runde eine sechs Spiele andauernde Sieglos-Serie (2U 4N) und erzielte dabei erstmals seit Oktober 2023 in einem Spiel der ADMIRAL Bundesliga fünf Tore – diesmal im Heimspiel gegen Altach, damals auswärts in Lustenau. Zwei BL-Spiele in Folge mit mindestens fünf Toren gelangen dem SK Rapid in der Drei-Punkte-Ära nur im Mai 2005, als einem 5:0-Heimsieg gegen Salzburg am 4. Mai ein 6:0-Heimsieg gegen die Admira am 7. Mai folgte.



Der SK Rapid steht nach 20 BL-Spielen bei 31 Punkten – exakt so vielen wie in der Vorsaison, noch mehr Punkte waren es in der ADMIRAL Bundesliga zum Vergleichszeitpunkt zuletzt 2020/21 (41). Nun könnten die Hütteldorfer erstmals seit Oktober 2024 wieder zwei BL-Siege in Folge feiern, damals lauteten die Gegner ebenfalls CASHPOINT SCR Altach (1:0 A) und TSV Egger Glas Hartberg (2:1 H).



Rapids Andrija Radulovic traf in seinen ersten beiden Spielen in der ADMIRAL Bundesliga– das gelang für den SK Rapid zuvor nur Dejan Savicevic, Jan Åge Fjørtoft und Marek Kincl. In seinen ersten drei BL-Spielen für die Hütteldorfer traf in der 51-jährigen Bundesliga-Historie nur Marek Kincl im Herbst 2004.