Corona-Alarm in Ried: Kaderfrage erst am Spieltag geklärt

Der SV Ried kämpft vor dem Heimspiel gegen Hartberg mit einer Corona-Welle. Zahlreiche Stammspieler sind ausgefallen, die Kaderzusammensetzung bleibt bis zum Spieltag ungewiss. Der Aufsteiger strebt den ersten Dreiersieg seit 2015 an.

Der SV Ried muss vor dem Heimspiel am Samstag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) gegen Hartberg mit zahlreichen Corona-Ausfällen kämpfen. Eine Vielzahl an Stammspielern ist erkrankt, die endgültige Kaderzusammensetzung kann erst am Spieltag bekanntgegeben werden.

Aufsteiger mit Ambitionen

Trotz der Personalsorgen strebt Ried den ersten Dreiersieg in der Liga seit Ende 2015 an. Zuletzt gelangen drei Siege in Oberösterreich-Derbys gegen den LASK, Union Gurten im Cup und Blau-Weiß Linz.

Schwierige Historie gegen Hartberg

Der Aufsteiger hat negative Erinnerungen an Hartberg: In der Saison 2022/23 gewannen die Oststeirer alle vier Duelle gegen Ried. Hartberg-Trainer Manfred Schmid zeigt sich mit sechs Punkten aus fünf Runden zufrieden, sieht aber Luft nach oben.

Mögliche Aufstellungen:

SV Ried - TSV Hartberg

Anpfiff: 14.30 Uhr

Stadion: BWT X Oberösterreichische Arena, Ried

Schiedsrichter: Altmann

Keine Ergebnisse 2024/25

Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Bajic, Grosse, Bajlicz, Mayer, Pomer - Kiedl, Sane

Hartberg: Hülsmann - Heil, Vincze, Spendlhofer, Wilfinger, Hennig - Gölles, Markus, Kainz - Fridrikas, Havel

Es fehlen: Drew, Diarra (beide verletzt), Komposch (Kreuzbandriss)

Live auf Sky.