Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. Ried
Ried
© Gepa

Gegen Hartberg

Corona-Alarm in Ried: Kaderfrage erst am Spieltag geklärt

12.09.25, 17:13
Teilen

Der SV Ried kämpft vor dem Heimspiel gegen Hartberg mit einer Corona-Welle. Zahlreiche Stammspieler sind ausgefallen, die Kaderzusammensetzung bleibt bis zum Spieltag ungewiss. Der Aufsteiger strebt den ersten Dreiersieg seit 2015 an.

Der SV Ried muss vor dem Heimspiel am Samstag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) gegen Hartberg mit zahlreichen Corona-Ausfällen kämpfen. Eine Vielzahl an Stammspielern ist erkrankt, die endgültige Kaderzusammensetzung kann erst am Spieltag bekanntgegeben werden.

Aufsteiger mit Ambitionen

Trotz der Personalsorgen strebt Ried den ersten Dreiersieg in der Liga seit Ende 2015 an. Zuletzt gelangen drei Siege in Oberösterreich-Derbys gegen den LASK, Union Gurten im Cup und Blau-Weiß Linz.

Schwierige Historie gegen Hartberg

Der Aufsteiger hat negative Erinnerungen an Hartberg: In der Saison 2022/23 gewannen die Oststeirer alle vier Duelle gegen Ried. Hartberg-Trainer Manfred Schmid zeigt sich mit sechs Punkten aus fünf Runden zufrieden, sieht aber Luft nach oben.

Mögliche Aufstellungen:

SV Ried - TSV Hartberg

  • Anpfiff: 14.30 Uhr
  • Stadion: BWT X Oberösterreichische Arena, Ried
  • Schiedsrichter: Altmann

Keine Ergebnisse 2024/25

Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Bajic, Grosse, Bajlicz, Mayer, Pomer - Kiedl, Sane

Hartberg: Hülsmann - Heil, Vincze, Spendlhofer, Wilfinger, Hennig - Gölles, Markus, Kainz - Fridrikas, Havel

Es fehlen: Drew, Diarra (beide verletzt), Komposch (Kreuzbandriss)

Live auf Sky.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden