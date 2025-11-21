Feldhofer kehrt mitt GAK zu Rapid zurück

Rapid Wien empfängt im Allianz Stadion den tabellenletzten GAK. Für GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer bedeutet die Rückkehr nach Hütteldorf eine besondere emotionale Herausforderung.

Am Sonntagabend (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) lädt Rapid Wien den GAK ins Allianz Stadion ein. Die Wiener gehen als klarer Favorit in die Partie, müssen aber ihre jüngste Formschwäche überwinden.

Stöger mit Zuversicht

Trainer Peter Stöger bereitete sein Team mit "hochintensiven" Trainingseinheiten vor. Trotz enttäuschender Leistungen vor der Pause ist er zuversichtlich: "Wir haben genug zu tun, dass wir unsere Platzierung halten oder ausbauen."

Feldhofers emotionales Duell

GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer kehrt als Coach zu seinem Ex-Club zurück: "Ich bin der Meinung, dass es höchste Zeit wird, auch auswärts einen Dreier einzufahren. Ob es dann in Hütteldorf ist, wäre noch schöner."

GAK im Aufwind

Die Grazer starteten mit einem 3:1-Sieg gegen Altach in den November und verloren bei der Austria erst in der Nachspielzeit. Diese steigende Formkurve macht sie zu einem unberechenbaren Gegner.

Mögliche Aufstellungen:

SK Rapid - GAK

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Allinaz Stadion, Wien

Schiedsrichter: Ebner

Ergebnisse 2024/25:



1:1 (a)

Rapid: Gartler - Cvetkovic, Ahoussou, Raux-Yao - Bolla, Amane, Gulliksen, M. Seidl, Horn - Wurmbrand, Antiste

Es fehlen: Mbuyi, Schöller, Marcelin, Börkeeiet (alle verletzt bzw. im Aufbautraining)

GAK: Meierhofer - Owusu, Pines, Kreuzriegler - Schriebl, Koch, Fofana, Jano, Schiestl - Satin, Harakate

Es fehlen: Italiano, Oberleitner, Hofleitner (alle verletzt)

