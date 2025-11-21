Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. SK Rapid
Ferdinand Feldhofer
© GEPA

Schlusslicht-Alarm!

Feldhofer kehrt mitt GAK zu Rapid zurück

21.11.25, 13:58 | Aktualisiert: 21.11.25, 17:35
Teilen

Rapid Wien empfängt im Allianz Stadion den tabellenletzten GAK. Für GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer bedeutet die Rückkehr nach Hütteldorf eine besondere emotionale Herausforderung.

Am Sonntagabend (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) lädt Rapid Wien den GAK ins Allianz Stadion ein. Die Wiener gehen als klarer Favorit in die Partie, müssen aber ihre jüngste Formschwäche überwinden.

Stöger mit Zuversicht

Trainer Peter Stöger bereitete sein Team mit "hochintensiven" Trainingseinheiten vor. Trotz enttäuschender Leistungen vor der Pause ist er zuversichtlich: "Wir haben genug zu tun, dass wir unsere Platzierung halten oder ausbauen."

Feldhofers emotionales Duell

GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer kehrt als Coach zu seinem Ex-Club zurück: "Ich bin der Meinung, dass es höchste Zeit wird, auch auswärts einen Dreier einzufahren. Ob es dann in Hütteldorf ist, wäre noch schöner."

GAK im Aufwind

Die Grazer starteten mit einem 3:1-Sieg gegen Altach in den November und verloren bei der Austria erst in der Nachspielzeit. Diese steigende Formkurve macht sie zu einem unberechenbaren Gegner.

Mögliche Aufstellungen:

SK Rapid - GAK

  • Anpfiff: 17.00 Uhr
  • Stadion: Allinaz Stadion, Wien
  • Schiedsrichter: Ebner

Ergebnisse 2024/25:

  • 1:1 (a)

Rapid: Gartler - Cvetkovic, Ahoussou, Raux-Yao - Bolla, Amane, Gulliksen, M. Seidl, Horn - Wurmbrand, Antiste

Es fehlen: Mbuyi, Schöller, Marcelin, Börkeeiet (alle verletzt bzw. im Aufbautraining)

GAK: Meierhofer - Owusu, Pines, Kreuzriegler - Schriebl, Koch, Fofana, Jano, Schiestl - Satin, Harakate

Es fehlen: Italiano, Oberleitner, Hofleitner (alle verletzt)

Live auf Sky.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden