× Heute steigt Hauptversammlung: Grünes Licht für neuen Coach?

Ab 14 Uhr stellen sich am Samstag die Rapid-Bosse den Mitgliedern. Im Mittelpunkt steht unter anderem auch die Frage: Wer wird Nachfolger von Zoran Barisic.

Das erste Spiel nach dem Rauswurf von Zoran Barisic endete am Freitag für Rapid mit einer Pleite. Gegen Zweitligist Admira setzte es im Test ein 1:2 (Tore: Mayulu 72. ; Stevanović 18., Young 31.). Interimstrainer Stefan Kulovits setzte insgesamt 21 Spieler ein. Unter anderem auch Torjäger Guido Burgstaller. Top-Gespräch bei den anwesenden 50 Zuschauer in der Südstadt war allerdings: Wer wird neuer Rapid-Trainer?

© Gepa ×

Maaßen und Klauß hoch gehandelt

Wie ÖSTERREICH bereits berichtete blicken die Rapid-Bosse vor allem Richtung Deutschland. Dort sind mit Ex-Augsburg-Coach Enrico Maaßen (39) sowie dem ehemaligen Nürnberg-Trainer Robert Klauß (38) zwei Kandidaten am Markt, die perfekt in das Anforderungsprofil passen. Beide haben einen hochprofessionellen Hintergrund, starteten in Dortmund bzw. Leipzig ihre Trainer-Karriere und sind vor allem eines: Günstig. Mit diesem Argument will man die Mitglieder auch bei der heutigen Hauptversammlung (ab 14 Uhr, Ebene 1 der Haupttribüne im Allianz Stadion) wohl auf Kurs bringen.

© GEPA ×

Krankl spricht sich für Pacult aus

Denn bei den meisten Fans steht ein anderer Name ganz oben auf der Wunschliste: Peter Pacult. Der 64-Jährige ist der letzte Meister-Trainer der Hütteldorfer und hält Liga-Konkurrent Klagenfurt seit Jahren unter den Top-6. Rapid-Klub-Legende und Sky-Experte Hans Krankl hat eine klare Meinung: „Mir steht es nicht zu, Rapid irgendjemanden vorzuschlagen. Für mich wäre der einzige, der das jetzt machen könnte, der Pacult Peter. Der würde jetzt bei Rapid aufräumen.“