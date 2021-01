Sport24-Voting: Austria-Verteidiger Handl steht vor Sensation

ÖSTERREICH kürt den beliebtesten Kicker: Wer ist der beliebteste Fußballer Österreichs?

Bei der großen oe24-Wahl zu Österreichs Fußballer des Jahres geht es weiterhin heiß her - nur an der Spitze hat sich Überraschungsmann Johannes Handl von der Wiener Austria weiter abgesetzt. Zuerst lag von Rapid-Youngster Yusuf Demir in Führung, auch LASK-Star Thomas Goiginger mischte ganz vorne mit, doch seit Tagen zeichnet sich eine Sensation ab: Verteidiger Handl zieht davon. Da staunen auch die ÖFB-Superstars David Alaba und Marko Arnautovic, die nur auf dem zehnten bzw. elften Platz liegen.

Trainerwahl: Feldhofer übernimmt die Spitze

Unterdessen gab es bei den Trainern einen Führungwechsel: Ferdinand Feldhofer (WAC) konnte Dominik Thalhammer (LASK) von Platz eins verdrängen. Auf dem dritten Rang liegt Rapid-Coach Didi Kühbauer. Brisant: Der Abstand zwischen dem Trio ist nicht groß, es zeichnet sich ein spannender Kampf um den Sieg ab.