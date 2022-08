Werner: ''Wollen eine Austria-DNA schaffen''

Investor Jürgen Werner hat mit den Veilchen nach seiner Funktionssperre große Pläne. Der 60-Jährige sprach im Panorama-Restaurant Mödling Klartext.

Die Funktionssperre von Jürgen Werner ist abgelaufen. Wie es jetzt weitergeht? „Ich war Berater der Investorengruppe und bleibe das auch“, schließt er eine offizielle Funktion vorerst aus. Die Pläne der Veilchen Werner als Sport-Vorstand zu installieren, sind damit auf Eis gelegt. Vor allem, weil sich die Liga querlegte. Der Einfluss der Investorengruppe wäre zu groß gewesen. Seine zwölfmonatige Sperre nahm Werner aus seiner Zeit als LASK-Vizepräsident mit, wo er wegen unvereinbarer Paralleltätigkeiten verurteilt wurde. „Ich hatte das Gefühl, dass die Sperre weit überzogen war. Aber das ist abgehakt“, so der Oberösterreicher. Auch den Drei-Punkteabzug wegen verpasster Fristen bei der Lizenzabgabe der Austria, findet er nicht gerechtfertigt: „Bei Blau-Weiß Linz wurde der Punkteabzug in einer ähnlichen Situation wieder zurückgezogen. Natürlich haben wir einen Fehler gemacht, das gehört auch bestraft. Aber ich glaube, ein Punkteabzug ist bei etwas, wo man sich keinen Vorteil verschafft hat, das falsche Mittel.“

Jetzt blickt der 60-Jährige nach vorne. Werner will die Austria in eine erfolgreiche Zukunft führen. Im Panorama-Restaurant Mödling verriet er, dass die Investorengruppe im Sommer weitere 9,9 Prozent der Anteile kaufte, jetzt bei 49,9 Prozent hält. „Die Bundesliga habe bei der Lizenzierung die Call-Option über 2,5 Millionen Euro für die weiteren 9,9 Prozent nicht anerkannt, weil "das nur einseitig war, die Austria das in der Not nicht abrufen" könne.

Die sportlichen Ziele: „Wir wollen die Austria dauerhaft in den Top 5 platzieren. Wir wollen wieder eine Austria-DNA schaffen, die sich von Profis über Violets und Akademie bis zur Frauen-Mannschaft durchsetzt.“ Dazu sucht er mit den Veilchen den Weg aus der wirtschaftlichen Krise. Werner: „Wir haben den Patient Austria aus dem Koma erweckt, sind aber noch auf der Intensivstation. Es wird noch eine Zeit dauern, bis wir auf die Betten-Station kommen.“