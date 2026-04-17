Frist abgelaufen: Ex-Serienmeister vor Bundesliga-Aus

Nach einer gescheiterten Last-Minute-Rettungsaktion ist der Schlusspfiff für den USV Neulengbach als Bundesligist im Frauenfußball ertönt.

Der in Finanznöten steckende Club aus Niederösterreich ließ die am Donnerstag abgelaufene Protestfrist verstreichen und steht nun ohne Lizenz für die Saison 2026/27 da.

Laut ÖFB-Angaben ist das Lizenzierungsverfahren damit abgeschlossen. Neulengbach holte zwölf Meistertitel und zehn Cupsiege.