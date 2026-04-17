Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Frauen Bundesliga
Frist abgelaufen: Ex-Serienmeister vor Bundesliga-Aus
© GEPA

Neulengbach

Frist abgelaufen: Ex-Serienmeister vor Bundesliga-Aus

17.04.26, 12:38
Teilen

Nach einer gescheiterten Last-Minute-Rettungsaktion ist der Schlusspfiff für den USV Neulengbach als Bundesligist im Frauenfußball ertönt.

Der in Finanznöten steckende Club aus Niederösterreich ließ die am Donnerstag abgelaufene Protestfrist verstreichen und steht nun ohne Lizenz für die Saison 2026/27 da.

Laut ÖFB-Angaben ist das Lizenzierungsverfahren damit abgeschlossen. Neulengbach holte zwölf Meistertitel und zehn Cupsiege.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen