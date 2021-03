Wiener Verband lässt Vereine warten

Die Wiener Fußballclubs wollen einen Aufsteiger nach der Saison festlegen - der Verband zögert noch.

Vor einer Woche haben die Wiener Fußballvereine in einem Schreiben an den WFV den Druck erhöht, dass ein Aufsteiger trotz des coronabedingt drohenden Abbruchs benannt werden soll. Leidtragend dabei wäre vor allem die Vienna. Zum zweiten Mal in Folge müsste der Traditionsverein auf den Aufstieg in die Regionalliga Ost warten. Und das, obwohl die Döblinger heuer auch im Cup, wo man unter anderem Bundesligist Altach aus dem Bewerb geschossen hatte, aufgezeigt hatte. Die Vienna führt in der Wiener Liga bei einem Spiel weniger punktegleich mit dem SV Wienerberg die Tabelle an.

Verband traut sich nicht zu entscheiden

Wie oe24 erfuhr, pochen die Klubs auf den Paragraphen 13 a der Meisterschaftsregel. Diese besagt in Punkt 1, dass der Verband auch im Falle eines Meisterschafts-Abbruchs einen Auf - und Absteiger benennen darf. In Punkt 2 wird weiter ausgeführt, dass die Hinrunde dafür fertig gespielt werden muss. Es steht aber nicht, dass die Hinrunde gespielt werden muss. Juristisch gesehen ein entscheidender Unterschied.

Straffer Terminplan droht

Fest steht: Derzeit dürften die Vereine ab 11. Aprill das Kontakttraining wieder aufnehmen, ab 9. Mai könnte man die offenen Nachtragsspiele austragen, der reguläre Meisterschaftsbetrieb soll am 23. Mai mit der 12. Meisterschaftsrunde weitergehen. Dann müsste man zumindest bis zum 30. Juni die letzten drei Runden der Hinrunde absolviert haben.

Vienna in der Warteschleife

Sollte die Bundesregierung die Corona-Maßnahmen allerdings erneut verschärfen, droht der Super-GAU. Erneut könnte die Meisterschaft abgeborchen werden. Der Verband würde sich nicht trauen einen Aufsteiger festzulegen, der derzeitige Leader, die Vienna müsste dann ein weiteres Jahr in der Viertklassigkeit aushalten und hoffen, dass die nächste Saison fertig gespielt werden kann um endlich den Schritt zurück in Österreichs Top-Ligen zu machen.