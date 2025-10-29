Alles zu oe24VIP
Sturm verliert Stadion-Zulassung: Kartnig als Retter
© gepa

Bundesliga-Knaller

Sturm verliert Stadion-Zulassung: Kartnig als Retter

29.10.25, 16:38
Der Senat 3 der Österreichischen Fußball-Bundesliga hat dem Solarstadion Gleisdorf, der bisherigen Heimstätte von SK Sturm Graz II, die Stadionzulassung für die 2. Liga entzogen. 

Grund dafür ist die unzureichende Spielfeldqualität, wodurch ein sogenanntes A-Kriterium nicht erfüllt wurde.

Der Klub reagierte umgehend: Auf Antrag von SK Sturm Graz II genehmigte der Senat 5 der Bundesliga die Nutzung eines Ausweichstadions. Damit wird das anstehende Spiel der 12. Runde der ADMIRAL 2. Liga in der KARTNIGS Werbeprofi Arena in Leoben ausgetragen.

Ob und wann das Solarstadion in Gleisdorf wieder die nötigen Auflagen erfüllt, ist derzeit noch offen.

