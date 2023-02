St. Pölten festigt mit Sieg über Sturm II Tabellenführung

Aufstiegsaspirant SKN St. Pölten hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga zum Frühjahrsauftakt behauptet.

Die Niederösterreicher setzten sich zum Abschluss der 17. Runde am Sonntagnachmittag bei SK Sturm Graz II mit 2:0 (0:0) durch. Die Partie in Gleisdorf war wegen Schneefalles in der Nacht und dadurch notwendiger Arbeiten am Spielfeld mit dreistündiger Verspätung angepfiffen worden. Die Tore erzielten Yacouba Silue (54.) und Benedikt Scharner (63.).

St. Pölten führt damit weiterhin einen Zähler vor Blau-Weiß Linz und zwei vor dem SV Horn. Nächsten Freitag (20.30 Uhr) kommt es in St. Pölten zum direkten Duell mit den Hornern. Der SKN hat sechs seiner vergangenen sieben Ligaspiele gewonnen. In Gleisdorf ließ sich das Team von Stephan Helm auch von den schwierigen Platzverhältnissen nicht aus der Ruhe bringen. Die St. Pöltner waren die spielbestimmende Mannschaft - auch wenn die Tore länger auf sich warten ließen.