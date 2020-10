Alaba schwärmt von seiner 'Heimat'

Im Zuge des Nations-League-Duells gegen Nordirland sprach David Alaba warme Worte über seine Heimat München.

Zwischen ÖFB-Star David Alaba und seinem Stammclub Bayern München waren die Fronten zuletzt verhärtet. Etwaige Gespräche über eine Vertragsverlängerung liegen momentan auf Eis. Das Münchner Angebot (4 Jahre und 11 Mio Grundgehalt sowie bis zu 6 Mio Prämien) war Alabas Seite bisweilen nicht genug. Die Bayern sind nun gezwungen nachzulegen, will man den Abwehrspezialisten in den eigenen Reihen behalten. Der gebürtige Wiener erhofft sich nach wie vor eine baldige Einigung, denn eigentlich will der Verteidiger in München bleiben.

Bei der Nationalmannschaft sagte der Österreicher nun zum Thema Verlängerung: „Ich fühle mich in München sehr wohl, es ist schon seit zwölf Jahren meine Heimat. Dort durfte ich sehr schöne Momente erleben.“

Warme Worte von Alaba, der damit ein positives Signal in Richtung Bayern-Bosse sendet. Der deutsche Rekordmeister war bislang nicht bereit das Vertragsangebot aufzustocken. Man will das Gehaltsgefüge nicht zerstören, heißt es.

Nun könnte man über die Vertragsdauer zu einer Einigung gelangen. Statt eines bisher angebotenen Kontrakts über vier Jahre sind nun fünf Jahre eine Option. Insgesamt würden Spieler und Berater damit auf ihre finanziellen Vorstellungen kommen.