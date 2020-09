Bayern jagt gegen Sevilla 1. Saisontitel

ÖSTERREICH-Experte Frenkie Schinkels: "Kann nur in einem Chaos enden"

Bevor ich auf das Sportliche eingehe, möchte ich zur Fan-Themtik Stellung beziehen. Ich bin ein Freund davon, bald wieder Zuschauer in die Stadien zu lassen. Aber zunächst nur national! Wir sehen, dass sich die Corona-Situation in den europäischen Ländern von Tag zu Tag ändert. Auch in Ungarn, wo das Finale stattfindet, sind die Zahlen hoch wie nie. Ich bin sprachlos, wieso die UEFA Fans ins Stadion lässt. Und viel schlimmer: Fans aus drei verschiedenen Ländern. Wenn du Anhänger aus drei Corona-Hotspots Spanien, Deutschland und Ungarn zusammenwürfelst, kann nur eines dabei rauskommen: ein Corona-Chaos. Sportlich erwarte ich, dass sich die Bayern den Titel holen. Wir kennen die Münchner, sie sind immer titelhungrig. Zum Liga-Auftakt gegen Schalke haben sie bewiesen, dass sie voll im Saft sind. Aber Sevilla ist eine unangenehme Elf, mit Neuzugang Rakitić können sie jedem Gegner gefährlich werden - auch den Bayern.

