Bayern plant Tor-Festival gegen Hertha

Die Bayern wollen in der Liga heute Wiedergutmachung für das Debakel in Hoffenheim.

Unter der Woche feierten die Bayern im Deutschen Super Cup gegen Dortmund den 5. Titel der Saison. "Wir haben für den Pott gefightet, wollten unbedingt wieder ein anderes Gesicht zeigen", sagte Youngster Joshua Kimmich. Wenige Tage zuvor kassierten die Münchner in der Liga gegen Hoffenheim die erste Niederlage im Jahr 2020, verloren mit 1:4. Heute wollen die Bayern in der Liga zurückschlagen.

ÖFB-Ass David Alaba (zuletzt gegen Dortmund 90 Minuten auf der Bank) & Co. empfangen die Hertha, jagen den 8. Liga-Heimsieg in Serie. "Wir hatten in den letzten Wochen sehr viele Spiele", sagt Coach Hansi Flick zu der Frage nach der Fitness seiner Stars. "Aber wir suchen sicher keine Ausreden, sondern wollen im letzten Spiel vor der Länderspielpause noch einmal alle Kräfte mobilisieren."

Bayern müssen auf Sane & Zuschauer verzichten

Verzichten müssen die Bayern auf den verletzten Leroy Sané - und die eigenen Fans. Wie auch schon beim 1. Heimspiel gegen Schalke (8:0) dürfen keine Zuschauer ins Stadion. Das Münchner Gesundheitsamt (Referat für Gesundheit und Umwelt) traf diese Entscheidung aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie.

Hertha jagt in München den 1. Sieg seit 43 Jahren

Die Bayern können heute auf eine irre Serie bauen: Gegen den Hauptstadt-Verein hat man seit 25 Spielen bzw. Oktober 1977 kein Heimspiel verloren. Das wollen die Berliner heute ändern! "Wir haben einen klaren Plan. Wenn sich eine Chance für uns ergibt, wollen und müssen wir diese nutzen", betont Coach Bruno Labbadia.