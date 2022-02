Bayern gegen Leipzig: Wiedersehen der Coach-Kumpel

Beim großen Schlager der 21. Runde zwischen den Bayern und RB Leipzig kommt es zum Treffen einer ehemaligen Fahrtgemeinschaft: Nagelsmann vs. Tedesco.

Nach der Pause wegen der internationalen WM-Qualifikationsspiele gehen der FC Bayern und RB Leipzig intensiv vorbereitet ins Topspiel der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstagabend. "Wir sind gut drauf, Leipzig auch", sagte Bayern-Coach Julian Nagelsmann. Beim 4:1 im Hinspiel gegen seinen Ex-Club hieß der Trainer auf der RB-Bank noch Jesse Marsch. Jetzt ist Domenico Tedesco Leipzigs Coach, Nagelsmann kennt diesen aus gemeinsamen Zeiten in Hoffenheim und beim Trainerkurs.

Die sechs Zähler vor Dortmund liegenden Bayern wollen die Jagd nach Meistertitel Nummer zehn am Stück fortsetzen, Leipzig den Anschluss an den Dritten Leverkusen wahren. Die Sachsen zeigten sich zuletzt verbessert. "Die Mannschaft ist wieder stabiler geworden", lobte Nagelsmann die Arbeit von Tedesco: "Wir sind extrem gefordert." Tedesco ordnet den Ausflug nach München (ab 18.30 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) nicht als "Bonusspiel" ein. Nach zuletzt drei Siegen in Serie ist eine Niederlage nicht eingeplant. Die Aufgabe gegen den Rekordmeister sei jedoch extrem herausfordernd: "Schwachstellen zu finden, ist sehr zäh", meinte Tedesco.

Gemeinsamer Trainerlehrgang: Tedesco übertrumpft Nagelsmann

2015/16 erlangten die beiden Cheftrainer in jungen Jahren gemeinsam das Trainer-Diplom. Da beide damals bei der TSG 1899 Hoffenheim beschäftigt waren, bildeten sie eine Fahrgemeinschaft. Primus des Lehrgangs war am Ende Tedesco mit der Note 1,0 - Nagelsmann kam "nur" auf eine 1,3.



Nagelsmann ist nun 34, Tedesco 36. Obwohl sie sich sehr gut kennen, sei laut Tedesco dennoch vieles nicht vorhersehbar: "Den gegnerischen Trainer und seine Ideen zu kennen, das dann aber auch im Spiel zu nutzen, sind zwei verschiedene Stiefel." Nagelsmann scherzte: "Am Ende sind nicht die zwei Hanseln entscheidend, die da draußen am Spielfeldrand rumfuchteln, sondern wer die besseren Spieler mit der besseren Tagesform, der größeren Lust und größeren Gier auf dem Platz hat." Es ist auch nicht ihr erstes Bundesliga-Duell. Tedesco arbeitete davor schon bei Schalke 04.



Für zwei Bayern-Profis gibt es ebenfalls ein Wiedersehen. Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer wechselten wie Nagelsmann im Sommer von RB nach München. Im Gesamtpaket flossen fast 80 Millionen Euro dafür nach Leipzig. Vor allem Sabitzer muss um seinen Platz aber noch hart kämpfen. Der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte sich zuletzt kritisch über den Österreicher geäußert. "Die Hinrunde ist nicht optimal gelaufen", urteilte Nagelsmann über den ehemaligen RB-Kapitän. Das lag auch an Verletzungen des 27-Jährigen, der zuletzt aber gut trainiert habe und sich im neuen Jahr "zu einer guten Kadergröße entwickelt".

Bayern-Jäger Dortmund muss im Hit liefern

Am Sonntag steht in der Bundesliga mit dem Verfolgerduell der nächste Hit an. Allerdings hat Dortmund vor dem Vergleich mit Bayer Leverkusen acht Punkte Vorsprung auf die Leverkusener. Diese haben ebenfalls keine Punkte zu verschenken. Direkt hinter der Werkself ist die Tabelle im Kampf um die Champions League dicht gestaffelt. Die 10.000 verfügbaren Tickets für das Spiel waren innerhalb von einer Viertelstunde vergriffen, die in Köln für das Spiel gegen Freiburg sogar nach gut zehn Minuten.



Für Gladbachs Trainer Adi Hütter wird die Situation nach dem Rückzug von Sportchef Max Eberl nicht leichter. Nach sechs Niederlagen aus den vergangenen acht Spielen benötigen die "Fohlen" am Samstag ein Erfolgserlebnis im Kampf gegen den Rückfall auf einen Abstiegsplatz. "Ich habe das Gefühl, dass es eine Jetzt-erst-recht-Mentalität gibt", sagte Hütter vor der Partie bei Arminia Bielefeld. Die Bielefelder liegen als 14. nur einen Zähler hinter Gladbach.