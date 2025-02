Der Zweite gegen den Dritten - Leverkusen trifft auf Frankfurt!

Bayer Leverkusen gibt die Verfolgung von Spitzenreiter Bayern weiterhin nicht auf. Deshalb hofft die Werkself auch am Samstag (18.30 Uhr, live Sky) gegen Eintracht Frankfurt auf einen Punkteregen.

Auf Double-Champion Bayer Leverkusen warten entscheidende Wochen. Denn in der "Mission Titelverteidigung" läuft der Werkself schön langsam die Zeit davon. Acht Punkte fehlen Florian Wirtz und Co. bereits auf Spitzenreiter FC Bayern. Am Traum der zweiten Meisterschaft in Folge hält man dennoch weiterhin fest, wie Defensiv-Kraft Robert Andrich erst kürzlich erklärt hatte: "In allen Wettbewerben ist noch alles möglich. Wir wollen den Bayern bis zum Ende auf den Sack gehen." Leverkusen muss dabei nicht nur auf ein paar Bayern-Patzer hoffen, sondern auch selber weiterhin Top-Performances abliefern. So auch am Samstag (ab 18.30 Uhr, live im Sport24-Liveticker) bei der Eintracht Frankfurt.

Leverkusen auswärts seit Mai 2023 ohne Pleite

Es ist das Duell zwischen dem Zweit- und dem Drittplatzierten. Dabei liegen die Frankfurter allerdings acht Zähler hinter ihren Gästen und hätten einen Triumph bitter nötig. Zum einen, um die 0:4-Enttäuschung, die es zuletzt gegen die Bayern gab, zu vergessen. Zum anderen, um Verfolger SC Freiburg auf Abstand halten zu können. Denn die Freiburger haben lediglich drei Zähler weniger auf ihrem Konto, könnten an diesem Wochenende sogar punktegleich ziehen.

Einen Sieg gegen Leverkusen einzufahren, ist allerdings eine Sache, die nicht jedem gelingen soll. Das letzte Mal, als jemand auf nationaler Ebene gegen die Mannschaft von Coach Xabi Alonso jubeln durfte, war RB Leipzig Ende August (2:3). Dazu kommt auch noch, dass der amtierende Meister vor allem auswärts eine Macht ist. In der Liga gab es mit dem 0:3 gegen Bochum Ende Mai 2023 die letzte Pleite auf fremdem Terrain. Frankfurt wird also auch der Heimvorteil am Samstag nicht von allzu großem Nutzen sein.