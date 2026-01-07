Fix: Michael Gregoritsch ist zurück in der Bundesliga

Michael Gregoritsch wechselt auf der Suche nach mehr Spielpraxis zurück in die deutsche Bundesliga. Der FC Augsburg lieh Österreichs Nationalteamstürmer bis Saisonende von Bröndby aus, wie der Tabellen-15. der deutschen Liga am Mittwoch bekannt gab.

Augsburg besitzt danach auch eine Kaufoption. Gregoritsch stand bereits von 2017 bis 2022 bei Augsburg unter Vertrag, danach spielte er für den SC Freiburg, ehe es im vergangenen August nach Kopenhagen ging.

Bei Bröndby kam Gregoritsch im Herbst aber kaum mehr zum Einsatz. In Augsburg erhofft sich der 31-Jährige mit Blick auf die WM im kommenden Sommer mehr Spielminuten. Trainer Manuel Baum kennt er noch aus vergangenen Tagen.

"Als sich die Möglichkeit eines Wechsels zum FCA ergeben hat, war ich sofort Feuer und Flamme. Der Kontakt nach Augsburg ist nie abgerissen, und ich wollte diese Herausforderung unbedingt annehmen", sagte der Steirer in einer Club-Mitteilung.

Augsburgs Offensive ausbaufähig

Baum kehrte nach der Trennung von Sandro Wagner im Dezember zunächst interimistisch zurück und wurde später bis Saisonende im Amt bestätigt. Unter Wagner hatte Augsburg in 14 Pflichtspielen gleich neun Niederlagen kassiert. Als 15. liegt der Club derzeit drei Punkte vor einem Abstiegsplatz. Top-Torschütze der Augsburger in dieser Saison ist Mittelfeldspieler Fabian Rieder mit drei Toren. Von den Angreifern traf keiner mehr als einmal.

"Michael hat seine Qualitäten nicht nur beim FCA, sondern auch bei anderen Bundesliga-Clubs unter Beweis gestellt. Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen, kopfballstarken Stürmer, der unserer Mannschaft auf und neben dem Platz weiterhelfen kann und gerade in entscheidenden Spielphasen wichtig für uns sein wird", erklärte Augsburgs Sportdirektor Benjamin Weber.

Bisher 31 Gregoritsch-Tore für FCA

Gregoritsch kennt den Club. Mit einer kurzen Unterbrechung per Leihe zu Schalke 04 (2020) trug er lange das Trikot der Rot-Grün-Weißen. In 129 Pflichtspielen für Augsburg gelangen dem Mittelstürmer 31 Tore. Nach seiner Zeit bei Augsburg stürmte Gregoritsch für den SC Freiburg, ehe es im vergangenen August nach Kopenhagen ging.

Bei Bröndby kam Gregoritsch im Herbst nach einem Trainerwechsel aber kaum mehr zum Einsatz. Auf der Suche nach mehr Spielminuten mit Blick auf die WM im kommenden Sommer stand ein Tapetenwechsel im Winter auf dem Programm. Ein Wechsel zum FC Basel zerschlug sich. Der 72-fache ÖFB-Internationale (23 Tore) dürfte sich für bekannte Gefilde entschieden haben.