Burgstaller steht vor Wechsel zu St. Pauli

Guido Burgstaller steht offenbar kurz vor einem Wechsel zum Traditionsverein St. Pauli.

Guido Burgstaller, der beim FC Schalke 04 noch einen Vertrag bis 2022 hat, soll den Verein verlassen und nicht Teil des Umbruchs sein. Trainer David Wagner war in der jungen Saison bereits gefeuert worden, ein Nachfolger wird nun intensiv gesucht. "Burgi" wird ihn wohl nicht mehr kennenlernen. Bei Schalke wurde er bereits aus dem Kader gestrichen und steht vor einem Wechsel zu St. Pauli. "Sport1" berichtet, dass sich der ÖFB-Legionär bereits in Hamburg befindet und den Medizincheck absolviert. Burgstaller soll dort, laut nach Kicker-Informationen, einen Vertrag bis 2023 erhalten.

Der Ex-Rapidler war im Winter 2017 vom 1. FC Nürnberg nach Gelsenkirchen gewechselt. In den noch ausstehenden Bundesligapartien stand er jeweils immer am Platz und erzielte neun Tore und zwei Assists. In der darauffolgenden Saison schaffte er es auf elf Treffern und fünf Vorlagen, ehe seine Leistungen immer schwächer wurden und ihn auch Verletzungen zurückwarfen. In der letzten Saison kam Burgstaller zwar auf 21 Einsätze, aber erzielte keinen einzigen Treffer. Nach der Verpflichtung von Vedad Ibisevic und Goncalo Paciencia spielt er keine Rolle mehr bei den Schalkern.