Schwere Vorwürfe gegen Dortmund-Star Nico Schulz. Wie die BILD-Zeitung berichtet, soll der 12-fache deutsche Nationalspieler seine schwangere Freundin schwer misshandelt haben. Der Profi-Fußballer wurde wegen häuslicher Gewalt angezeigt.

Konkret geht es um mehrere Fälle häuslicher Gewalt im Jahr 2020. Auf 76 Seiten schildert der Anwalt von Schulz `Ex-Freundin J. die Grausamkeiten, die der BVB-Star ihr angetan haben soll. Als Beweise werden u.a. WhatsApp-Nachrichten und E-Mails angefügt.

Nur zwei Woche vor der Geburt der gemeinsamen Tochter soll Schulz seine hochschwangere Freundin mit „dem beschuhten Fuß gegen den Bauch getreten“ haben. „Er hat sie zuvor von hinten festgehalten und sie sodann zu Boden geworfen“, heißt es in der Anzeige. J. befürchtete sogar, das Baby noch zu verlieren. In einer WhatsApp-Nachricht schrieb sie: „Ich sterbe gerade vor Schmerzen im Unterleib.“ Schulz schrieb zurück: „Es tut mir leid.“

So reagiert Dortmund

Im Jänner 2020 kam es zu Misshandlungen in der gemeinsamen Wohnung. J. schrieb an ihren damaligen Freund: „Was gibt dir das recht mich zu treten zu würgen mich am Boden zu zerren einen Spiegel auf meinen Kopf zu schmeißen was.“ Schulz antwortete darauf: „Hör auf das es aggressiv wird x du hast diese Tasse geschmissen und mir sind die Sicherungen durchgedreht.“

Schulz Arbeitgeber Borussia Dortmund reagierte gegenüber der BILD. „Uns war von einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren – das Privatleben von Nico Schulz betreffend – bis heute nichts bekannt. Ihre E-Mail nehmen wir nun zum Anlass, um das direkte Gespräch mit dem Spieler über die schwerwiegenden Vorwürfe zu suchen.“