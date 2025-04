Comeback-Hammer um Jogi Löw

Der deutsche Weltmeistertrainer kündigt sein Trainer-Comeback an.

Nach seinem Aus als deutscher Bundestrainer nach der EM 2021 wurde es relativ ruhig um Jogi Löw, nun lässt der deutsche Weltmeister-Coach aber aufhorchen. Am Rande des Pokal-Halbfinals in Stuttgart kündigte der 65-Jährige nämlich sein Trainer-Comeback an.

Löw hat wieder Lust

„Grundsätzlich habe ich gesagt, möchte ich mich jetzt nicht in die Rente verabschieden, wenn es nochmal ein interessantes Angebot gibt, wo ich sage, das ist eine gute Perspektive“, so Löw gegenüber Sky.

„Natürlich werde ich immer mit Nationalmannschaften in Verbindung gebracht, weil ich so lange Nationaltrainer war. Ich glaube, was meine Erfahrung betrifft, wäre das auch das Beste für mich“, so der Weltmeister-Trainer weiter. Er verspüre auch wieder Lust auf Fußball. „Heute bin ich seit Langem mal wieder unten auf dem grünen Rasen und es ist schon etwas Besonderes.“

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, Löw könnte eine Nationalmannschaft bei der WM 2026 betreuen. Es soll auch bereits Gespräche gegeben haben, jedoch ohne Einigung.