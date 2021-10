Dortmund mit Personalsorgen gegen Ingolstadt

Borussia Dortmund geht mit großen Personalproblemen ins Pokalspiel gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt.

Die Personallage bei Borussia Dortmund bleibt vor dem Pokalspiel gegen den FC Ingolstadt extrem angespannt. Nun droht dem BVB nach Goalgetter Haaland ein weiterer prominenter Ausfall. Trotzdem gehen die Schwarz-gelben am Dienstag (ab 20 Uhr hier LIVE im Sport24-Ticker) als haushoher Favorit ins Pokalspiel gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt.

Dortmund ohne Stamm-Keeper Kobel

Der Torhüter des BVB hatte sich am Wochenende in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld leicht verletzt - wie schon in der Schüco-Arena wird die Nummer eins im DFB-Pokal am Dienstag durch Marwin Hitz ersetzt. Dies gab Trainer Marco Rose am Montag bekannt: „Greg (Kobel, Anm.) ging es schon etwas besser, aber er konnte gestern nicht trainieren. Wir müssen schauen, wie sich das entwickelt.“ Die Idee sei aber grundsätzlich, Hitz „ins Tor zu stellen.“

Fraglich ist zudem der Einsatz von Donyell Malen. Der Niederländer laboriert an Magen-Darm-Problemen und wird das Abschlusstraining am Montagnachmittag verpassen. Die Entscheidung über seinen Einsatz wird kurzfristig fallen.