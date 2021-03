Kehrtwende: Xabi Alonso doch nicht nach Gladbach

Ex-Bayern-Star wird vorerst nicht in die deutsche Bundesliga zurückkehren.

Der angeblich von Borussia Mönchengladbach umworbene Xabi Alonso hat seinen Trainer-Vertrag bei Real Sociedad um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert. Das teilte der baskische Club am Freitag mit. Damit hat sich ein Engagement des 39-Jährigen bei der Borussia zerschlagen. Der frühere Bayern-Profi trainiert in San Sebastian die zweite Mannschaft, die sich aktuell in der dritten spanischen Liga auf Aufstiegskurs befindet.

"Ich möchte mit diesem Projekt weiter wachsen", sagte Alonso, der laut spanischen Medienberichten mehrere Angebote größerer Clubs vorliegen hatte. Die "Bild" hatte am Montag berichtet, dass Alonso zur neuen Saison Nachfolger von Marco Rose, der zu Borussia Dortmund wechselt, werde. Später relativierte die Zeitung dies.