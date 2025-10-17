Alles zu oe24VIP
Jürgen Klopp
© Getty

Ex-Liverpool-Coach

Knalleffekt: Neue Aufgabe für Jürgen Klopp (58)

17.10.25, 06:47
Teilen

Der ehemalige Liverpool-Trainer bekommt eine neue Aufgabe. 

Seit fast einem Jahr ist Jürgen Klopp nun schon als Global Head of Soccer bei Red Bull tätig, nun übernimmt der Startrainer eine zusätzliche Aufgabe. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) mitteilte, wird Klopp Teil einer neuen Expertengruppe.

Ziel dieser Gruppe sei es, Kompetenzen aus Klubs, Liga, DFB und externen Fachleuten zu bündeln, um „künftige Schwerpunkte der Fußballentwicklung sowie ein erstes Maßnahmenpaket auszuarbeiten“. Neben Klopp sind auch Sami Khedira sowie Andreas Bornemann (FC St. Pauli), Joti Chatzialexiou (1. FC Nürnberg), Markus Krösche (Eintracht Frankfurt) und Jochen Sauer (FC Bayern) Teil des Gremiums.

Erste Ergebnisse schon im Frühjahr

Klopp soll dabei seine „umfassende Erfahrung aus ausländischen Top-Ligen und Strukturen“ einbringen. Die DFL ist überzeugt, „dass finanzielle, rechtliche und sportliche Rahmenbedingungen sitzen müssen, um die Bundesligen und den deutschen Fußball stetig wettbewerbsfähig zu halten.“ Die Expertengruppe soll dafür wichtige Impulse einbringen.

Im Fokus stehen sollen die Ausbildung und Integration von Talenten sowie die Weiterentwicklung von Klub-Strukturen. Die ersten Ergebnisse sollen im Frühjahr liga-intern besprochen werden.

