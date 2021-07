ÖFB-Youngster will sich durchbeißen

Nach einer tollen Saison bei Sturm Graz ist David Nemeth zurück in Deutschland. Der Innenverteidiger will sich bis in die Startelf durchkämpfen.

Nach der Vertragsauflösung beim SV Mattersburg, sicherten sich die Mainzer das Talent. Doch nach nur vier Wochen Training im Rheinland, kehrte der 20-Jährige zurück in die Heimat. Grandiose Saison bei Sturm In Graz wusste Nemeth zu überzeugen, insgesamt kam er auf 32 Pflichtspieleinsätze. Doch jetzt endete sein Leihvertrag und Mainz wurde durch die tollen Leistungen wieder auf ihn aufmerksam. "Im März war er sogar im erweiterten Kader der österreichischen Nationalmannschaft. Und das zeigt, dass er sich in dem Jahr gut entwickelt hat. Er gehörte in der ersten Liga zum Stammpersonal. Wir sind sehr froh und freuen uns auf David, der jetzt mit einem guten Gefühl zurückkommt", so Mainz-Sportdirektor Martin Schmidt. Nemeth voller Selbstvertrauen Nach seiner Rückkehr zeigt sich Nemeth angriffslustig und hat große Ambitionen: "Mein Ziel ist es ganz klar zu spielen. Dafür werde ich im Training alles geben." Doch die Konkurrenz auf seiner Position ist groß: Unter Coach Svensson sind St. Juste und Niakhate in der Dreier-Kette gesetzt. Der dritte Innenverteidiger könnte Nemeth werden - die Routiniers Hack und Bell wechselten sich zwar, in der abgelaufenen Saison, auf dieser Position ab sind aber nicht unangefochten.