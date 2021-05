Scharfe Kritik an Hütter & Flick

Ex-DFB-Kicker Markus Babbel schießt scharf gegen das Trainer-Karussell und das Gebaren der Coaches.

Das Trainer-Karussell der deutschen Bundesliga hat diese Saison schwindelerregende Geschwindkeiten erreicht. Und es geht dreht sich weiter. Einige Klubs sind sogar noch auf Trainersuche. Nagelsmann von Leipzig zu Bayern, Marsch von Salzburg zu Leipzig, Flick von Bayern zum DFB, Rose von Gladbach zu Dortmund, Hütter von Frankfurt zu Gladbach,... ach ja und Baumgart wird neuer Köln-Trainer ab der nächsten Saison und löst Friedhelm Funkel ab.

Fans und Experten wird schwindlig. Markus Babbel, ehemals Bundesliga-Trainer von Stuttgart, Hertha BSC und Hoffenheim kritisiert das Herumgeschiebe der Trainer heftig.



Im Interview mit dem Schweizer "Blick" rechnet der 48-Jährige knallhart ab. "Mir geht da einiges auf den Zeiger. Fangen wir mit Adi Hütter an. Der setzt sich ins TV-Studio und sagt, er bleibe bei Frankfurt. Fünf Wochen später geht er, weil sich die Situation so markant geändert habe. Welche Situation denn? Dass der Teammanager und wohl der Sportdirektor gehen, das wusste man. Nein, für mich wird nur noch gelogen und geheuchelt. Wir sprechen hier von einem gestandenen Top-Trainer, nicht von einem jungen Grünschnabel, der neu im Geschäft ist."

Scharfe Kritik an Herumlavieren der Trainer

Babbel schießt sich auch auf Funkel ein, der mit Ende seiner Amtszeit bei Fortuna Dusseldorf nie mehr als Trainer arbeiten wollte. "Und was macht er dann? Geht zu Köln, zum verhassten Konkurrenten. (...) Da frage ich mich doch als Düsseldorf-Fan: Will der mich veräppeln? Und als Köln-Fan: Kommt der, um uns in die 2. Liga zu bringen? Wir reden von einem gestandenen Mann, nicht von irgendeiner Wurst", zeigt sich Babbel fassungslos.

Auch der scheidende Bayern-Cheftrainer Flick bekommt sein Fett ab: "Auch er eierte rum. Ich muss zugeben: Ich fand seine Interviews immer klasse, er gab sie mit einer Leichtigkeit und platzierte gleichzeitig eine Botschaft. Ich hing immer an seinen Lippen. Dann plötzlich kamen diese 0815-Aussagen ohne Hintergrund und Substanz. Das wurde ihm nicht gerecht, diese gequirlte Kacke, auf gut Deutsch gesagt."