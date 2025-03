So schießt Kane die Bayern zum Ostermeister

Vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky) gegen Bochum zählt für FC Bayern München nur eins: Den Kurs auf den 34. Meistertitel halten.

Bayern München geht mit großen Schritten auf den 34. Meistertitel zu – und das womöglich schon zu Ostern! Denn was sich letzte Saison noch wie ein Traum anfühlte, könnte nun Realität werden. Nach dem 3:0-Erfolg im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayer Leverkusen und einer souveränen Tabellenführung in der Bundesliga nimmt der Rekordmeister Kurs auf das Double.

Acht Punkte Vorsprung auf Meister Leverkusen

Aktuell beträgt der Vorsprung von Bayern München auf den Verfolger Bayer Leverkusen stolze acht Punkte. Ein Jahr zuvor sah das noch ganz anders aus: Damals lagen die Münchner noch zehn Zähler hinter dem späteren Meister und mussten sich am Ende nicht nur mit dem enttäuschenden dritten Platz begnügen, sondern auch mit der ersten titellosen Saison seit zwölf Jahren. Doch das gehört jetzt der Vergangenheit an – in dieser Saison soll der Titel zurück an die Isar. Die Marschroute ist klar: Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und genau das tut Bayern. Mit einer Serie von zehn ungeschlagenen Spielen in der Bundesliga hat das Team von Coach Vincent Kompany längst bewiesen, dass es auf dem richtigen Weg ist.

Der nächste Schritt auf dem Weg zum Coup ist das heutige Heimspiel gegen Bochum (15.30 Uhr/live auf Sky). Dort und in den kommenden Wochen muss die Bayern-Maschinerie weiterlaufen. Denn glänzen Harry Kane und Co. auch weiterhin in diesem Tempo, dann könnte der Titel schon vor dem Osterfest in trockenen Tüchern sein.

19. April könnte Kane Meisterstück gelingen

Die Rechnung ist einfach: Gewinnt Bayern bis zur 30. Runde jedes Spiel und Leverkusen lässt bis dahin sieben Punkte liegen, steht der 34. Meistertitel nach der Partie gegen Heidenheim (19. April) fest – und einer ausgiebigen Osterfeier steht nichts mehr im Weg.Siegen jedoch beide Titelrivalen, kann Bayern erst in der vorletzten Runde die Krone endgültig aufsetzen und Topstürmer Harry Kane seinen ersten Titel in seiner Karriere schenken. Es bleibt also spannend.