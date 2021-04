So viel muss Bayern für Nagelsmann zahlen

Julian Nagelsmann soll neuer Trainer des FC Bayern München werden. Leipzig fordert für den 33-Jährigen aber eine Rekord-Ablösesumme.

Der FC Bayern muss sich bekanntlich einen neuen Trainer suchen. In den nächsten Tagen stehen entscheidende Gespräche von Coach Hansi Flick mit der Bayern-Führung über die von ihm gewünschte vorzeitige Auflösung seines bis Sommer 2023 gültigen Vertrages an. "Wir haben vereinbart, dass wir uns nach dem Spiel in Mainz zusammensetzen", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge der "Bild am Sonntag".

Bei den Verhandlungen wird es vor allem auch um das Thema Geld gehen. "Wenn wir Hansis Wunsch entsprechen sollen, müssen alle Parteien gemeinsam eine Lösung finden, mit der auch der FC Bayern zufrieden ist", betonte Rummenigge. "Wir sprechen hier immerhin von einem Trainer, der mit uns Historisches erreicht hat und mit dessen Arbeit wir sehr glücklich sind."

Nagelsmann Wunschkandidat

Nagelsmann gilt als heißeste Nachfolge-Aktie. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll es bereits Kontakt zwischen den Bayern und Leipzig gegeben haben. Die Leipziger fordern für ihren Trainer demnach eine Ablösesumme im zweistelligen Millionen-Bereich. Laut "Bild"-Zeitung soll RB 30 Millionen Euro verlangen. Der 33-Jährige besitzt in Leipzig noch einen Vertrag bis 2023 und hat keine Ausstiegsklausel.

