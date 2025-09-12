Süd-Nord-Gipfel: Bayern empfängt HSV in Bundesliga-Klassiker

Bayern München empfängt den Hamburger SV in einer Neuauflage des Süd-Nord-Gipfels. Trainer Vincent Kompany blickt mit gemischten Gefühlen auf seine HSV-Vergangenheit zurück, während Neuzugang Nicolas Jackson debütieren könnte.

Bayern München trifft am Samstag (18.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) auf den Bundesliga-Rückkehrer Hamburger SV. Die Partie markiert ein Wiedersehen mit besonderer Bedeutung für Bayern-Trainer Vincent Kompany, der als Spieler vor 17 Jahren im Zorn vom HSV schied.

Erinnerungen an turbulente HSV-Zeit

2008 verließ der Bayern-Coach Hamburg im Streit, nachdem er von Olympia vorzeitig zurückbeordert und dann nur auf die Bank gesetzt worden war. Noch am selben Abend entschied er, nicht mehr für die Hanseaten zu spielen. Trotz dieser Umstände betont er heute: „Ich habe viele Freunde in Hamburg gefunden, für mich ist immer eine Verbindung geblieben.“

Fokus auf Punkte gegen den Aufsteiger

Im Allianz-Stadion wird am Samstagabend aber jede Verbundenheit nebensächlich. Für Bayern zählt gegen den Bundesliga-Rückkehrer einzig ein Sieg. Der HSV kommt mit einer Niederlage aus dem Derby gegen St. Pauli nach München und hat in den vergangenen Jahren dort hohe Pleiten kassiert. Bayern setzt auf seine Offensivkraft rund um ÖFB-Legionär Konrad Laimer.

Neue Option im Bayern-Sturm

Mit Nicolas Jackson steht Trainer Kompany zudem ein neuer Angreifer zur Verfügung. Der 24-jährige Senegalese kam per Leihe vom FC Chelsea und soll frische Impulse bringen. „Ein Junge mit sehr viel Qualität“, lobte der Coach. Jackson sei als zentrale Spitze „total kompatibel“ zu Harry Kane und bringe zusätzliche Variabilität in die Offensive.

Einstiger Meisterkampf

In den 1970er und 1980er Jahren kämpften beide Teams regelmäßig um die Meisterschaft. Der epische 4:3-Sieg des HSV nach einem 1:3-Rückstand im Olympiastadion 1982 gilt als legendär.