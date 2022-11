Wolfsburg beendet Horror-Serie gegen Dortmund

Der VfL Wolfsburg sorgt zum Auftakt der 14. Runde der deutschen Bundesliga für eine faustdicke Überraschung. Die Niedersachsen beenden mit dem 2:0-Heimerfolg über Borussia Dortmund eine scheinbar ewige Durststrecke. Zuletzt konnte der VfL vor über sieben Jahren einen vollen Erfolg einfahren.

Die Wolfsburger starteten furios in die Partie. Schon in der Anfangsphase muss sich Dortmunds Schlussmann Gregor Kobel mit einer Glanztat auszeichnen (3.). Die Herren von Cheftrainer Niko Kovac legen weiter nach. Nach einer Ecke von VfL-Kapitän Maximilian Arnold nickt van den Ven unbedrängt zur Wolfsburger Führung ein (6.). Die Entscheidung besorgte Lukas Nmecha in der Nachspielzeit (91.)

Damit beenden die Niedersachsen eine Horror-Serie von 14 sieglosen Spielen in Folge gegen Borussia Dortmund (13 Niederlagen, ein Remis). Der letzte Sieg gelang am 16. Mai 2015 (2:1).

Die Dortmunder verpassen durch diese Niederlage kurzfristig den Sprung zu Tabellenführer Bayern München, die um 20.30 Uhr Werder Bremen empfangen. Ebenfalls im Einsatz ist der VfB Stuttgart daheim gegen Hertha BSC und der VfL Bochum trifft auf Borussia Mönchengladbach.

Fußball-Ergebnisse Deutschland - Bundesliga - 14. Runde:

Dienstag, 08.11.2022

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

Wolfsburg: Wimmer ab 58., Pervan Ersatz

Bayern München - Werder Bremen 20.30 Uhr



VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 20.30 Uhr



VfB Stuttgart - Hertha BSC 20.30 Uhr



Mittwoch, 09.11.2022

1. FC Köln - Bayer Leverkusen 18.30 Uhr



RB Leipzig - SC Freiburg 20.30 Uhr



Union Berlin - FC Augsburg 20.30 Uhr



Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 20.30 Uhr



Schalke 04 - FSV Mainz 05 20.30 Uhr