DFB-Coach Nagelsmann steckt mitten in Rosenkrieg

Die geplante Scheidung von Noch-Ehefrau Verena Breier (35) und DFB-Trainer Julian Nagelsmann nimmt eine negative Wendung. Die Langzeitliebe, die dem Paar zwei Kinder schenkte, reichte nun beim Familiengericht München die Scheidung ein, und es droht ein Rosenkrieg.

Paar soll sich schon einig sein

Seit 15 Jahren waren sie ein Paar, 2018 gaben sie sich das Jawort. Doch im Sommer 2022 zerbrach die Ehe, und Nagelsmann fand in Ex-BILD-Reporterin Lena Wurzenberger (31) seine neue Liebe. Nach Insiderinformationen von BILD hatte sich das Ex-Paar bereits zu 85 Prozent einvernehmlich geeinigt. Dennoch verlangt Breier nun vor Gericht detaillierte Auskunft über Zugewinn und Unterhaltszahlungen.



Bisherige Vereinbarungen sehen vor, dass Breier mit den Kindern mietfrei in einem 250 Quadratmeter Penthouse in München lebt. Zudem besitzt sie eine Villa im bayerischen Alpenvorland. Nagelsmann überweist monatlich mehrere Tausend Euro und ist bereit, eine millionenschwere Abfindung für die vierjährige Ehe zu leisten.



Ein enger Freund des Trainers betont: „Geld ist für Julian nebensächlich. Er strebt nach Frieden und Harmonie in der Familie. Finanziell großzügiger kann man nicht sein.“