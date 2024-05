Abpfiff für Klopp: Abschiedspiel im Anfield

Das Ende einer Ära! Nach 489 Spielen verabschiedet sich Jürgen Klopp als Trainer des FC Liverpool. Er erwartet am Sonntag (17 Uhr/live Sky) im Heimspiel gegen Wolverhampton große Emotionen. Und auch schon vorher fließen bei ihm die Tränen.

Die letzten Tage vor seinem letzten Spiel als Trainer des FC Liverpool nehmen Jürgen Klopp mit. "Es ist die intensivste Woche meines Lebens, ich habe mich jetzt schon so oft verabschiedet", sagte der 56-Jährige am Freitag bei einer Pressekonferenz des englischen Premier-League-Clubs: "Es waren schon großartige Momente dabei und man muss nicht so tun, als wäre es eine normale Woche, denn das ist es nicht."

Fan-Post bringt "Kloppo" zum Weinen

Klopp wird am Sonntag (ab 17 Uhr, im Sport24-Liveticker) gegen die Wolverhampton Wanderers sein letztes Pflichtspiel als Trainer des Traditionsclubs begleiten und sich dann nach über achteinhalb Jahren verabschieden. "Wir hatten eine großartige Zeit und ich weiß, dass es hart wird", sagte der ehemalige Coach von Mainz 05 und Borussia Dortmund zum bevorstehenden Abschied: "Ich weiß nicht, wie viele Shirts ich signiert habe in der letzten Woche, aber es waren ein paar. Es müsste jetzt wirklich jeder eins haben."

Der deutsche Coach gab auch einen Einblick, wie viel Zuspruch er von den Fans auf der ganzen Welt bekommen hat. "Wenn ich das alles beantworten würde, würde ich 2028 noch hier sitzen. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich nicht alle lesen kann", sagte Klopp zu unzähligen Briefen und E-Mails. Manche Zeile habe ihn in den vergangenen Tagen zu Tränen gerührt, gab er offen zu. Und auch nicht alle Wünsche seiner Freunde habe er erfüllen können: "Ich konnte einfach nicht genügend Tickets für das letzte Spiel organisieren."