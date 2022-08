Arnautovic: Manchester United blitzt mit erstem Angebot ab

Man United bietet 9 Mio. Euro für Marko Arnautovic. Bologna legt sich noch quer.

Medienberichten zufolge ist Manchester United mit einem Angebot für Marko Arnautovic beim FC Bologna abgeblitzt. Wie etwa Sky Italia oder der englische Boulevard berichten, habe der italienische Fußball-Erstligist eine Offerte des englischen Großclubs über knapp neun Millionen Euro abgelehnt. Bologna will den 33-jährigen ÖFB-Teamspieler, der im Vorjahr 15 Tore in 34 Pflichtspielen für den Club erzielte, für diese Summe nicht ziehen lassen.

Arnautovic steht noch bis 2024 in Bologna unter Vertrag. Bei United startete der neue Trainer Erik ten Hag mit einer enttäuschenden 1:2-Heimniederlage gegen Brighton and Hove Albion in die Saison, zudem gibt es Abwanderungsgerüchte um Superstar Cristiano Ronaldo. Für Arnautovic wäre es im Karriereherbst eine Rückkehr auf die "Insel". Zwischen 2013 und 2019 brachte es der Angreifer in 184 Premier-League-Partien für Stoke City und West Ham United auf 43 Tore.