Er ist der Shootingstar am Fußball-Himmel, Erling Haaland. Der norwegische Topstürmer trifft in der Premier League für Manchester City wie am Fließband. Doch sein Vater kokettiert bereits wieder mit einem Abgang.

Einst ging Erling Haaland auf für Red Bull Salzburg auf Torejagd, nun kennt den norwegischen Torjäger die ganze Fußballwelt. Bei Manchester City in der Premier League stellt Haaland nahezu alle Rekorde ein, die es zum Einstellen gibt. Bei den "Citizens" hat Haaland einen langjährigen Vertrag unterschrieben, sein Vater Alf-Inge stellt aber bereits einen weiteren Wechsel in den Raum.

Bei "France Football" sagt Alf-Inge Haaland, es sei möglich, dass Erling Haaland "auch noch 15 Jahre in Manchester spielt, aber ich habe den Eindruck, dass er beweisen will, dass er in jeder der großen Ligen gewinnen kann". Der Plan von Haalands könnte also sein, in jeder der europäischen Topligen einen Eindruck zu hinterlassen.

"In Deutschland war er schon zweieinhalb Jahre, und er könnte es auch in Zukunft so machen. Drei Jahre Premier League, dann nach Italien, Spanien oder Frankreich. Es ist noch nichts entschieden, aber es ist eine Möglichkeit, weil er in jedem Team ein Gewinner sein kann", so Alf-Inge Haaland im Gespräch mit "France Football".

Ein Wechsel in absehbarer Zeit würde aber wohl zwingend zu einem neuen Transferrekord bedeuten. Haaland ist bis 2027 an Manchester City gebunden. Einen Wechsel könnten bei den wohl astronomischen Summen weit über 200 Millionen Euro wohl nur der Scheich-Klub PSG oder die spanischen Giganten FC Barcelona oder Real Madrid stemmen.