Chelsea-Trainer Thomas Tuchel ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der 48-jährige Deutsche steht dem Champions-League-Sieger damit am Samstag im FA-Cup gegen den Drittligisten Plymouth Argyle nicht zur Verfügung, gab der Club kurz vor Spielbeginn (13.30 Uhr MEZ) bekannt. Tuchel werde sich in Selbstisolation begeben. Chelsea gab sich aber zuversichtlich, dass der Coach die Reise zur Club-WM nächste Woche in Abu Dhabi bereits wieder mitmachen könne.