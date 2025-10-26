Längste Liga-Flaute - Liverpool im Sinkflug

Letzte Saison nicht zu stoppen, heuer ratlos! Mit der 2:3-Niederlage beim Brentford FC erreichte Arne Slot am Samstag einen Tiefpunkt als Trainer von Liverpool.

Enttäuschender sei noch keine Niederlage während seiner Amtszeit bei den Reds gewesen, konstatierte der 47-jährige Niederländer nach dem 2:3. Erstmals seit 2021 hat Liverpool in der englischen Premier League vier Partien in Folge verloren. "Es ist schwer zu ertragen, aber es ist die Realität und wir müssen weitermachen", betonte Kapitän Virgil van Dijk. Der "noch" amtierende Meiser hat nun so viele Spiele verloren wie in der gesamten Vorsaison. Es ist zudem die längste Niederlagenserie in der Premier League für die Reds, die zuletzt im Februar 2021 unter Jürgen Klopp ebenfalls vier Spiele in Folge verloren.

»Völlig übertrumpft«

"Es ist nicht nur so, dass die Uhren zurückgestellt werden an diesem Wochenende. Für Liverpool war das ein weiterer massiver Schritt in die falsche Richtung", schrieb das "Liverpool Echo." Und der "Guardian" meinte, dass das 5:1 in der Champions League gegen Frankfurt wohl "nur eine Atempause" für Liverpool gewesen sei. Die Reds seien "von Brentford auch in puncto Spielstärke und Kampfgeist völlig übertrumpft" worden.

Der Titelverteidiger fiel in der Tabelle auf den sechsten Platz zurück. Das Team befinde sich weiterhin "in einer Flaute", weil die Neuzugänge Florian Wirtz und Hugo Ekitike kaum in Erscheinung getreten seien, hieß es beim "Independent". Die Leistung sei weit von dem entfernt, was sie gewohnt seien, betonte Trainer Slot: "Selbst wenn wir verloren haben, waren unsere Leistungen bisher besser als heute Abend."