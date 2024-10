Liverpool hofft auf Coup im Hit bei Arsenal

Der FC Liverpool muss seine Spitzenposition in der Premier League am Sonntag im schwierigen Auswärtsduell beim Tabellendritten Arsenal behaupten.

Die Reds von Coch Arne Slot liegen vor dem Kracher gegen Arsenal am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) einen Punkt vor Titelverteidiger Manchester City, Erling Haaland und Co. sollten am Samstag daheim gegen Nachzügler Southampton leichtes Spiel haben. Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner empfängt zum erhofften Schritt aus der Krise Tottenham Hotspur.

Liverpool könnte seinem mutmaßlichen Titelkonkurrenten aus London mit einem vollen Erfolg um bereits sieben Punkte davonziehen. "Wir wissen alle, dass es immer wichtig ist, den größten Konkurrenten Punkte abzunehmen. Aber es ist kompliziert, auswärts gegen Arsenal, City und all die anderen zu gewinnen, trotzdem werden wir es definitiv versuchen", sagte Liverpool-Coach Slot.

Klopp-Nachfolger auf der Erfolgspur

Der Nachfolger von Jürgen Klopp hat elf seiner ersten zwölf Spiele mit Liverpool gewonnen, zuletzt in der Champions League 1:0 gegen Leipzig. Die jüngste Bilanz gegen Arsenal ist mit zwei Remis und einer Niederlage jedoch negativ. Zudem muss Liverpool gegen die zuletzt in Bournemouth 0:2 unterlegenen Gunners nicht nur auf seinen weiterhin angeschlagenen Goalie Alisson, sondern auch auf Diogo Jota verzichten. Der Offensivmann laboriert an Magenproblemen. In allen sechs Auswärtspartien der neuen Saison gingen die Reds aber als Sieger vom Platz - das ist ein neuer Clubrekord.

Auch Arsenal hat Verletzungsprobleme, mehrere Stammkräfte wie Bukayo Saka sind fraglich. Trainer Mikel Arteta ist dennoch zuversichtlich. "Das ist ein großes Match und eine Riesengelegenheit, wir lieben diese Art von Spielen", betonte der Spanier.

Ganz andere Sorgen hat Glasner. Das Team des Oberösterreichers ist nach dem starken Finish der Vorsaison in der neuen Spielzeit als 18. noch sieglos. Mit nur drei Punkten auf dem Konto braucht man dringend Erfolgserlebnisse. Bleiben diese weiter aus, ist Glasners Weiterverbleib stark gefährdet. Gegner Tottenham kommt nach dem 4:1 gegen West Ham und dem 1:0 gegen Alkmaar in der Europa League noch dazu gut in Schuss in den Selhurst Park. Fehlen wird den Spurs aber höchstwahrscheinlich sein an einer Muskelblessur laborierender Kapitän Son Heung-min.